Pandemi vazgeçiremedi, liseliler noktayı koyacak

15-18 yaş arasındaki 18 lise öğrencisinin "Her yıl bir kadın sorununa Nokta Koyuyoruz" sloganıyla gerçekleştirdiği ’Şiddete Nokta Koy’ projesinin konferansı bu sene koronavirüs salgını sebebiyle sosyal medyaya taşındı. Nokta Koy Zirvesi bu sene 28-31 Mayıs tarihleri arasında Instagram’dan canlı yayınlanacak.

15-18 yaş arasındaki 18 lise öğrencisi zaman zaman gündeme gelen şiddet olayları için farkındalık çalışması yaparak ’Şiddete Nokta Koy’ projesi ile okulları dolaşma kararı aldı. Bugüne kadar 4 binden fazla öğrenciye ulaşan

Açı Lisesi öğrencileri projede eğitim verdiği gönüllüler ile birlikte zinciri genişleterek farklı okullarda milenyum kuşağının yapabileceklerini anlatılıyor. "Her yıl bir kadın sorununa Nokta Koyuyoruz" sloganıyla düzenlenen proje kapsamında yılda bir kez ’Nokta Koy Zirvesi’ adında konferans düzenleyen öğrenciler; bu sene koronavirüs salgını sebebiyle konferansı sosyal medyaya taşıdı.

Yapılan bilgilendirmede; 28-31 Mayıs tarihleri arasında Instagram Live’da (@siddetenoktakoy sayfasında) daha fazla insanı bir araya getirerek fark oluşturacaklar. Nokta Koy Zirvesi’ni dört gün boyunca, her gün saat 17.00-18.00 arasında, "Kadının Görünmezliğine nokta koy" teması ile gerçekleştirecek.

Konferansa farklı sektörlerden önemli isimler katılacak

Düzenlenen konferansa bu sene; Türkiye’deki sayılı müzik prodüktörlerinden Cansu Kurtçu, BG Hukuk Bürosu kurucularından başarılı avukat Begüm Gürel, ’Yeni Nesil Ödüllendirme Sistemi’ Momento’nun kurucusu Zeynep Dağlı Kastro, 2008 yılında Türkiye Oto Drag Yarışlarında Türkiye’nin ilk ve tek kadın şampiyonu olan Sıdıka Başkara, Sarıyer ve Kağıthane’de Devlet Hastanelerinde başhekimlik yapmış olan Doç. Dr. Gülsen Meral, Türkiye’nin ilk ve tek kadın stand-up grubu olan Çok da Fifi’nin kurucularından Hande Yögen, ’Kasap Kadın’ Semrah Doğan, Nepal’deki Mera Peak’a tırmanan ilk Türk kadını Berrin Yıldızoğlu, İngiltere’de verilen, Çocuk Evlilikleri İle Mücadele Ödülü sahibi The Nada Foundation’ın kurucusu, aktivist Nada Al-Ahdal, reklam sektörünün önde gelen isimlerinden ve GittiGidiyor kampanyası stratejisti Can Çalışkan, Fazıl Say tarafından ‘dahi’ olarak adlandırılan, çeşitli uluslararası tanınmış orkestraların genç orkestra şefi Nil Venditti, tamamı kadınlardan oluşan yaylı çalgılar orkestrası Ancyra Ensemble’ın kurucusu Emel Özer, Forbes dergisi tarafından son yılların en başarılı 50 kadın liderinden biri seçilen başarılı CEO Esen Tümer, ‘Yapabilirsin’ kitabıyla ünlü gazeteci-sunucu Tuluhan Tekelioğlu, Dünyaca ünlü Türk neyzen, besteci, yapımcı ve DJ Mercan Dede, haber spikeri ve kadın hakları savunucusu Ece Üner, siyasal bilgilerde okurken ‘Türkiye Güzeli’ olan, bağımsız güçlü kadını içselleştiren oyuncu Pınar Altuğ katılacağı açıklandı.

Ayrıca çeşitli konularda toplumun nabzını tutan Türkiye Raporu ekibinden İlkem Gök ve Güvenç Kutlusoy ile ‘Adım Adım’, ‘Açık Açık’ gibi sivil toplum platformlarının kurucusu olan Sosyolog Doç. Dr. Itır Erhart, kadın üzerine yapılan anketleri analiz edecekler.