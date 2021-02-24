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Gündem Pandemi, internetten yapılan okul alışverişlerini yüzde 60 artırdı!
Gündem

Pandemi, internetten yapılan okul alışverişlerini yüzde 60 artırdı!

Türkiye’nin yerli e-ticaret platformu PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, 1 Mart’ta açılacak okullar öncesinde okul alışverişlerinde ciddi artışlar yaşandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 09:41:00 -
Pandemi, internetten yapılan okul alışverişlerini yüzde 60 artırdı!

 Resul Ekrem Şahan 

Çevikoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara yönelik aldığı karar ile kırtasiye araç gereçlerinde talep artmaya başladı. Aramalarda yoğun olarak çanta, kalem, defter, silgi, kalem ucu gibi ürünler başı çekiyor. Diğer yıllara göre okul ürünü alışverişlerinde bu yıl yüzde 60’a yakın artış yaşandığını görüyoruz” dedi.

E-ticaret alanında bu yıl yaklaşık 3 milyar liralık bir okul alışverişi gerçekleşeceğini öngördüklerini de aktaran Çevikoğlu kırtasiye ürünlerinin yanı sıra tablet gibi elektronik eşya ve hijyen ürünlerinin de yoğun rağbet gördüğünü belirterek, “Aileler çocuklarını maske ve dezenfektan gibi ürünlerle okula gönderecek. Bu nedenle özellikle MEB’e bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin yalnızca bizim platformumuzda satılan çocuk maskeleri de büyük talep görüyor. Çocukların salgına adaptasyonunu düşünerek yaş, cinsiyet gibi özelliklerine dikkat edilerek hazırlanan ve üzerinde hayvan, uzay, iş makinesi figürleri yer alan maskeler gözlük kullanan çocuklara göre de özel olarak tasarlanıyor” bilgisini paylaştı.


Yeni Akit Gazetesi
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