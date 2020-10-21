Pandemi döneminde bala talep arttı! Balparmak markalı ürünlere ilgi yoğun

Buğra Kardan

Virüs tehdidinin gölgesinde geçen aylarda Balparmak markalı ürünler rağbet gördü. Balparmak’ın 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak’ın ev sahipliğinde online bir basın buluşması gerçekleştirildi. ‘Dünyaya Faydalı 40 Yıl’ mottosuyla düzenlenen toplantıda Altıparmak, ballarının ve arı ürünlerinin beğenilerek tüketildiğine işaret etti.

Ürünleri özenle seçiyoruz

Balparmak markasının kurulduğu ilk günden bu yana her zaman güven ve kaliteyle yan yana anıldığını söyleyen Altıparmak, “40 yıldır memleket ballarını özenle seçiyoruz. Bizim için gıda güvenliği ve hijyeni hem işimiz hem gücümüz hem de sorumluluğumuz. En önemli misyonumuz ise ne olursa olsun sofralara doğal ve sağlıklı balı ulaştırmak” dedi. Altıparmak, 1989 yılından bu yana Türkiye’nin lider bal markası olduklarını da dile getirdi.

Pazarın yüzde 51'ine sahip

Balparmak’ın pazarın yüzde 51’ine sahip olduğunu aktaran Altıparmak, “2019 yılında ciroda 300 milyon TL, ihracatta ise 2.3 milyon dolar rakamını yakaladık, yüzde 30 büyüdük. 40’ıncı yılımız olan 2020 hedefimiz, ciroda 350 milyon TL rakamını yakalamak” diye konuştu. Altıparmak, Corona virüsü (Covid-19) sürecinde bal ile propolis gibi bağışıklığı destekleyici doğal ürünlere olan talebin önemli ölçüde arttığını vurguladı.