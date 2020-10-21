  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Pandemi döneminde bala talep arttı! Balparmak markalı ürünlere ilgi yoğun
Ekonomi

Pandemi döneminde bala talep arttı! Balparmak markalı ürünlere ilgi yoğun

Corona virüsüne (Covid-19) karşı vücudun bağışıklık sistemini güçlendiren bala ve arı ürünlerine talep önemli oranda arttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:30:00 -
Pandemi döneminde bala talep arttı! Balparmak markalı ürünlere ilgi yoğun

Buğra Kardan

Virüs tehdidinin gölgesinde geçen aylarda Balparmak markalı ürünler rağbet gördü. Balparmak’ın 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak’ın ev sahipliğinde online bir basın buluşması gerçekleştirildi. ‘Dünyaya Faydalı 40 Yıl’ mottosuyla düzenlenen toplantıda Altıparmak, ballarının ve arı ürünlerinin beğenilerek tüketildiğine işaret etti.

Ürünleri özenle seçiyoruz

Balparmak markasının kurulduğu ilk günden bu yana her zaman güven ve kaliteyle yan yana anıldığını söyleyen Altıparmak, “40 yıldır memleket ballarını özenle seçiyoruz. Bizim için gıda güvenliği ve hijyeni hem işimiz hem gücümüz hem de sorumluluğumuz. En önemli misyonumuz ise ne olursa olsun sofralara doğal ve sağlıklı balı ulaştırmak” dedi. Altıparmak, 1989 yılından bu yana Türkiye’nin lider bal markası olduklarını da dile getirdi.

Pazarın yüzde 51'ine sahip

Balparmak’ın pazarın yüzde 51’ine sahip olduğunu aktaran Altıparmak, “2019 yılında ciroda 300 milyon TL, ihracatta ise 2.3 milyon dolar rakamını yakaladık, yüzde 30 büyüdük. 40’ıncı yılımız olan 2020 hedefimiz, ciroda 350 milyon TL rakamını yakalamak” diye konuştu. Altıparmak, Corona virüsü (Covid-19) sürecinde bal ile propolis gibi bağışıklığı destekleyici doğal ürünlere olan talebin önemli ölçüde arttığını vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı
Gündem

Azerbaycan Ermenistan'ı perişan edince Ruslar 112 ton altın için silah ve asker yığmaya başladı

Ermenistan ile girdiği çatışmalarda sahada büyük üstünlük elde eden Azerbaycan ordusu adım adım zafere doğru ilerlerken, işgalden temizlenec..
Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat
Dünya

Cephede sıcak gelişme! Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir değil iki tokat

Azerbaycan, Gence ve Garanboy kentleri istikametinde seyreden ve keşif uçuşu gerçekleştiren Ermenistan'a ait iki insansız hava aracını düşür..
Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç
Dünya

Dünya gündemini altüst edecek açıklama! ABD'ye 335 milyon dolarlık haraç

Sudan Maliye Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'ı "Terörü Destekleyen Ülkeler" listesinden çıkartmak için talep ettiği 335 mil..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay