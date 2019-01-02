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Panax Ginseng her derde deva

Kanserin çağımızın vebası olarak adlandırılması doğru bir yaklaşım aslında. Yavaş yavaş insanları avcuna alan bu hastalık yavaş yavaş da hayatlara son veriyor. Fakat kansere iyi gelen bitkiler olarak birçok şey öneriliyor. Uzman doktorların tavsiye ettiği bitkilerden biri de Panax Ginseng.

02 Ocak 2019 Çarşamba 19:24
Panax Ginseng her derde deva


Panax Ginseng, Asya ve Amerika’da kullanılan büyük kazık köklü, otsu bir bitki.. Çin, Japonya, Kore’de yabani olarak bulunmaktadır. Bunun dışında yetiştirilmesi de yapılmaktadır.

Panax her şeyi iyileştiren demektir. "Panax", Yunanca "tam iyileşme" anlamına gelen "panacea" kelimesinden türetilmiştir. Ginseng’in tüm şifalı bitkiler içerisinde en etkili adaptogen (strese karşı direnci artıran bir ajan) olduğu düşünülür. Ginseng, fiziksel aktiviteleri ve vücut direncini artıran bir bitkidir ve fiziksel ve mental (zihinsel) dayanıklılığı artırır. Bu yüzden özellikle geleneksel Çin tıbbında çok fazla kullanılan bir bitki olmuştur.

Çin kaynakları; Kırmızı Kore Ginseng’inin kalp, akciğer, sindirim sistemi organları, ve böbrekler üzerinde oldukça etkili bir tonik etkisine sahip olduğunu yazmaktadır. Kırmızı Kore Ginseng; karaciğeri, toksik ve çeşitli hastalıkların etkisinden korumaktadır. Araştırmalar, Kırmızı Kore Ginseng’inin stresi azaltıcı ve hatta yok edici etkileri olduğunu ortaya koymuştur. Stres, depresyon veya diğer sert ve olumsuz şartlar altındaki vücut metabolizmasını koruyan bir tonik etkiye sahiptir. Şeker hastalığının iyileşmesine yardımcı olur ve kandaki şeker, lipit ve kolesterol seviyesini düşürür. Tümör hücrelerinin çoğalmasını yavaşlatır ve hatta engeller. Anemiye (kansızlık) karşı iyi gelir ve özellikle kanser hastalarında görülen kandaki bazı eksiklikleri giderir. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve kalp-damar sistemi üzerinde olumlu etkisi var..

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 19:45
  1. Panax Ginseng
  2. Panax Ginsengin faydaları

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