Pakistan'ın ardından Vatikan'da da elektrik kesintileri yaşandı

Türkiye ile dostane ilişkileri bulunan Pakistan'da başkent İslamabad da dahil olmak üzere ülke çapında elektrik kesintisi yaşanırken, benzer bir haber de Vatikan'dan geldi.

Şehirler karanlığa gömüldü

Pakistan'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor. Aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü.

Vatikan'daki elektrik kesintisine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.