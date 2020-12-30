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Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-12-30 17:31:10 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 155 vaka tespit edildi, toplam sayı 477 bin 240’a yükseldi.

Son 24 saatte 55 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 10 bin 47’ye, iyileşenlerin sayısı da 430 bin 113’e çıktı.

Dün, Sindh eyaletinde İngiltere’de görülen ve farklı ülkelere yayılmaya başlayan Kovid-19’un daha bulaşıcı türüne rastlanmıştı.

Yetkililer, söz konusu Kovid-19 türünün İngiltere’den dönen 3 kişide tespit edildiğini kaydetmişti.

Pakistan’da son 3 günde vakalar 2 bin sınırının altına düşmüştü.

- Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığına göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 8 bin 2 arttı, toplam vaka sayısı 735 bin 124'e yükseldi.

Son 24 saatte 241 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 21 bin 944 oldu.

Şimdiye kadar virüsü yenenlerin sayısı ise 603 bin 741 olarak güncellendi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, AstraZeneca ve Novavax firmalarıyla toplam 100 milyon doz aşı alınması için hükümetin anlaşmaya vardığını duyurdu.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre son 24 saatte 1870 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken toplam vaka sayısı 110 bin 485'e yükseldi.

Bugün 745 kişi daha virüsü yendi, şimdiye kadar sağlığına kavuşanların sayısı 87 bin 460 oldu.

Son 24 saatte 6 kişinin Kovid-19 nedeniyle vefat ettiği Malezya'da virüs kaynaklı ölenlerin sayısı toplam 463'e ulaştı.

- Japonya

Japonya’da ise Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 852 artarak 231 bin 935’e, ölü sayısı 59 artışla 3 bin 456’ya yükseldi.

Son bir günde 26 bin 830 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 668 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.


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