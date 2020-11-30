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Aktüel Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-11-30 21:01:40 -
Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

İSLAMABAD (AA) - Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 bin 839 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 398 bin 24’e yükseldi.

Son 24 saatte 40 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 25’e, iyileşenlerin sayısı 341 bin 423’e ulaştı.

Pakistan’da 17 gündür günlük vakalar, 2 binin üzerinde seyrediyor.

- Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde 4 bin 617 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle toplam vaka sayısı 538 bin 883’e yükseldi.

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 139 artarak 16 bin 945’e, iyileşenlerin sayısı 4 bin 725 artarak 450 bin 518’e çıktı.

Bu arada Milli Eğitim Bakanı Nadiem Makarim, salgına karşı gerekli sıkı sağlık protokolleri yerine getirilmezse yeni yılda okullarda yüz yüze eğitimin başlamayacağını açıkladı.

- Malezya

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Malezya'daki Kovid-19 vakaları bugün 1212 artarak toplam 65 bin 697'ye, aktif vakalar ise 10 bin 578'e yükseldi.

Bugün 2 bin 112 vaka daha sağlığına kavuşurken iyileşen vaka sayısı toplam 54 bin 759'e çıktı.

Son 24 saatte 3 Kovid-19 vakasının yaşamını yitirdiği Malezya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı toplam 360'a ulaştı.

- Japonya

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1439 artarak 149 bin 714’e, ölü sayısı 26 artışla 2 bin 165’e yükseldi.

Son bir günde 13 bin 870 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 472 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.


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