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Aktüel Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi Hindistan’ın Keşmir Kontrol Hattı’ndaki ateşkes ihlalini kınadı
Aktüel

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi Hindistan’ın Keşmir Kontrol Hattı’ndaki ateşkes ihlalini kınadı

Pakistan, terörü finanse ettiği gerekçesiyle Hindistan'ı BM'ye şikayet edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-14 14:16:00 -
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi Hindistan’ın Keşmir Kontrol Hattı’ndaki ateşkes ihlalini kınadı

İSLAMABAD (AA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Keşmir Kontrol Hattı’nda 1 asker ile 5 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan Hindistan’ın ateşkes ihlallerini kınadı.

Kureyşi, yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu söyleyen Hindistan devletin eylemleriyle "haydut" bir devlete dönüştüğünü söyledi.

Hindistan’ın Pakistan’da terörü finanse etmekle ülkedeki barışı, siyasi istikrarı ve ekonomiyi bozmayı amaçladığını kaydeden Kureyşi, 1 asker ile 5 sivilin yaşamını yitirmesine sebep olan Keşmir Kontrol Hattı’ndaki ateşkes ihlalleriyle ilgili Hindistan’ı kınadığını ifade etti.

Dün, Keşmir Kontrol Hattı’nda (LoC) Hint birliklerinin roket ve havan saldırısı sonucu 1 asker ile 5 sivil yaşamını yitirmiş, aralarında kadınların bulunduğu 30’un üzerinde sivil yaralanmıştı.

Hindistanlı yetkililer ise Pakistan birliklerinin ateşinde 5 asker ile 6 sivilin öldüğünü iddia etmişti.

- Pakistan, Hindistan'ın terörü finanse ettiğine dair dosya hazırladı

Kureyşi, Hindistan’ın Pakistan’da terörü finanse ettiğine dair "kesin kanıtlardan oluşan bir dosyayı” Birleşmiş Milletler (BM), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve farklı uluslararası teşkilatlara sunacaklarını söyledi.

Hindistan’ın, terör örgütleri Cemaat-ül Ahrar, Pakistan Talibanı (TTP), Belucistan Özgürlük Ordusu, Belucistan Özgürlük Cephesi ve Belucistan Cumhuriyet Ordusu'na son 3 yılda 22 milyar rupilik fon sağladığını savunan Kureyşi, Yeni Delhi yönetiminin ülkedeki istikrarı bozmak için bu örgütlere el yapımı patlayıcı, cephane ve silah da temin ettiğini ileri sürdü.

Kureyşi, Hindistan’ın Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru’nu (CPEC) baltalamak için girişimlerde bulunduğuna dikkati çekerek, doğrudan Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin gözetiminde bir hücrenin CPEC projelerini sabote etmeye çalıştığını söyledi.

CPEC'in sabote edilmesi için Hindistan tarafından 80 milyar rupi tahsis edildiğini belirten Kureyşi, 700 kişinin CPEC projelerini sekteye uğratmaları için yetiştirildiğini kaydetti.

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