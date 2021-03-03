Paçalarından pislik akıyor: Barbaros Şansal'ın akılalmaz ahlaksızlığı!

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CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar birbirinden farklı açıklamalar yaparak kamuoyunun kafasını karıştırmaya çabalarken, Sözcü'ye de konuştu.

Eminse neden istifa etti?

Sancar, Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamasında, bir ortamda birkaç arkadaşıyla birlikte 'alkol' aldığını söyleyerek, "Alkol aldıktan sonra daha önceden tanıştığım ailecek de görüştüğümüz bir kişi, çalıştığı kurumda çok baskı gördüğünü ve görüşmek istediğini söyledi. Mekanlar kapalı olduğu için evine gittim. Kapıda biraz görüştük. Konu uzayınca içeriye geçtim. Saatin geç olması nedeniyle orada uyuya kalmışım. Aradan bir hafta geçtikten sonra bu kişi beni aradı. Elinde bir takım görüntüler olduğunu söyledi. Telefonda kim olduğu bile belli olmayan bir kaç saniyelik bir görüntü izlettiler. Görüntüler çok net değildi. Bunları basına vermekle tehdit edip 1 milyon dolar istediler. Ben görüntülerin bana ait olmadığını emindim. 'İstediğinizi yapın' deyip yanlarından ayrıldım. Ancak tehditler bir kaç hafta daha sürdü." dedi.

'Eşcinsel olmadığımı ispat edeceğim'

Sözcü'ye de konuşan Sancar, "Ailece sabrediyoruz. Çünkü delillerle, mahkeme kararlarıyla bu olayın ortaya çıkması lazım. Kumpasta yer alan görüntülerde olmadığımı da eşcinsel olmadığımı da ispat edeceğim." ifadelerini kullandı.

Şansal: Ben eşcinsel olduğumu ıspatlayamadım

Sancar'ın bu açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu açıklamayı alıntılayan terzi yamağı, ar damarı çatlamış Barbaros Şansal ise akıllara zarar bir ahlaksızlık içinde şunları söyledi:

"Merak içinde bekliyorum, ben yıllarca eşcinsel olduğumu ispatlayamadım da!"