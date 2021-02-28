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Biyografi Pablo Hasel kimdir? Rapçı Pablo Hasel neden tutuklandı?
Biyografi

Pablo Hasel kimdir? Rapçı Pablo Hasel neden tutuklandı?

İspanya'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 16 Şubat'ta tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle başlatılan Barselona’da yapılan gösterilerde ortalık savaş alanına döndü. En az 10 kişinin gözaltına alındığı gösteride, şiddet yanlısı bir grup polis aracını ateşe verdi. Peki Barselona’nın savaş alanına çevrilmesine neden olan rap sanatçısı Pablo Hasel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

Yeniakit Publisher
2021-02-28 08:51:00 - 2021-02-28 08:55:33
Pablo Hasel kimdir? Rapçı Pablo Hasel neden tutuklandı?

Pablo Hasel neden tutuklandı? Hakkında 2014'ten bu yana 4 farklı suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı ve halen devam eden bir soruşturma bulunan Hasel, Twitter hesabından attığı mesajlarla terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından 9 ay hapis cezası almasının ardından polis zoruyla tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

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Pablo Hasel kimdir?

1988 senesinde İspanya Katalonya'nın Lleida kentinde doğdu. Babası UE Lleida Futbol Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Gerçek adı Pablo Rivadulla Duró olan sanatçı, Hasel ismini bir Arap öyküsündeki devrimci karakterden almıştır. 2011'de yasa dışı Marksist Leninist sol örgütleri övdüğü gerekçesiyle tutuklandı. 2014'te Bask Bölgesi'nşn bağımsızlığını savunan ve terör eylemleri gerçekleştiren ETA'yı övdüğünden 2 sene hapis cezası aldı. Daha sonra 2014'te İspanya Milliyetçi kimliğiyle öne çıkan Katalonya Platformu'na bağlı gruplara saldırdığı için tutuklandı. 2021'de Kraliyet ailesine sövdüğü için yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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