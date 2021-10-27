Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş kardeş mi? Özgür Demirtaş kimdir?

Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş nereli? Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş akraba mı? Hürriyet’te kalem oynatan Abdülkadir Selvi, köşesinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki millet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Özgür Demirtaş olabileceğini idda etti. Selvi yazısında, “Bir süredir siyasi kulislerde Özgür Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adayı olduğu konuşulmaya başlandı. Hatta Özgür Hoca’nın görüştüğü bazı isimlere Kemal Kılıçdaroğlu’nun adayı olduğuna dair bir izlenim verdiği söyleniyor.

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı daha şanslı görenlerdenim ama yine de Özgür Hoca’yı aradım. 'Cumhurbaşkanı adayı olduğunuz konuşuluyor' dedim. Şaşırmadı. Ama konuşmadı da. 'Ailede bir prensip kararı aldık. Siyaseten hiçbir şey söylemeyeceğiz' dedi. Kararına saygı duydum. Ama kulislerde Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adayı olarak Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener’le görüştüğünün konuşulduğunu söyledim. Aynı prensibini hatırlatmakla yetindi." diye yazdı. Selvi’nin bu yazısından sonra Özgür Demirtaş’ın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş akraba mı?

Soyadının Demirtaş olması okları bir anda terör partisi HDP’nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş’a çevrildi ve Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş’ın akraba olup olmadığı da sorgulanmaya başlandı. Özgür Demirtaş ile Selahattin Demirtaş, hısım, akraba, kardeş değiler.

Özgür Demirtaş kimdir?

Ankara'da doğan Özgür Demirtaş, ilkokul eğitimini Manisa'nin Salihli ilçesinde tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nden mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri, Boston College'da ana dalından farklı bir dal olan Finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında (2003 yılında) doktor ünvanını kazandı. Terör örgtü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski eş genel başkanı ve şuan cezevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ise Elazığ Palu’da doğdu. Selahattin Demirtaş’ın terör örgütü PKK’ya katılmış terörist Nurettin Demirtaş’tan başka, Aygül Demirtaş, Bahar Demirtaş, Nurcan Demirtaş Türkmen, Şadiye Demirtaş isimli kardeşleri vardır.