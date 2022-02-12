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Eğitim Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerde baraj puanı olacak mı?
Eğitim

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerde baraj puanı olacak mı?

YÖK, 2022 yılı itibariyle YKS’de baraj puan uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Bu sebeple sınava hazırlananlar nasıl tercih yapabileceklerini, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerin nasıl tercih edilebileceğini merak etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 14:25:00 -
Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerde baraj puanı olacak mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıldan itibaren ön lisans ve lisans programlarını tercihte baraj puanı uygulaması kaldırıldı. Adaylar ise özel yetenek sınavına girişte nasıl bir uygulamanın yapılacağını araştırmaya başladı.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerde baraj puanı olacak mı?

YÖK'ün açıklamasıyla üniversite sınavına başvuru yapan 2,5 milyon dolayındaki aday arasından puanı hesaplananların tümü, artık üniversite tercihi yapabilir hale geldi.

İkinci önemli düzenleme TYT sınav süresinin uzatılmasına ilişkin olurken özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara giriş koşullarının üniversitelere bırakılması da üçüncü düzenleme olarak öne çıktı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, söz konusu düzenlemeye ilişkin, "Üniversite giriş sistemini iyileştirecek ve adayların üzerinde baskı azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

YÖK'ün düzenlemesinden önceki uygulamada, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekiyordu.

2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Yani özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmaları zorunlu olacak.

Ayrıca, özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek ve basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.

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