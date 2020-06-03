(Özel) Mesire alanında vakit geçiren vatandaştan ilginç diyalog: "Hiç olmazsa evde kadının dırdırından kurtulmak için kendimizi atıyoruz mesire alanlarına”

Korona virüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla vatandaşlar sokaklara çıkmaya başladı. Piknikçiler de tekrar açılan Aydos Ormanındaki mesire alanlarına akın etti. Ormanda arkadaşıyla çay içen bir kişinin, “Mesire alanları açıldı. Biz de rahatladık. Hiç olmazsa evde kadının dırdırından kurtulmak için kendimizi atıyoruz mesire alanlarına” demesi ilginç anlara sahne oldu.

Korona virüsle mücadele kapsamında 1 Haziran itibariyle normalleşme süreci başladı. Sürecin başlamasıyla vatandaşlar, tekrar açılan dükkanlar, parklar gibi yerlere gitmeye başladı. Uzun zamandır piknik yapamayan vatandaşlar da tekrar Aydos Ormanındaki mesire alanlarına akın etti. Vatandaşlar hem arkadaşları ya da aileleriyle vakit geçirdi, hem de güzel havanın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar çardaklarda oturdu. Kimi vatandaşlar da restoranlarda ya da ormanlık alanda yemek yedi, çay içti.

Ailesiyle mesire alanında vakit geçiren vatandaş, “3 aydır evde sıkıldık. Buraların açılması çok iyi oldu. Biz de nefes almış olduk. Çok özledik, insan doğayı özlemez mi ?” dedi.

Ailece mesire alanına gelen başka bir vatandaş, “Bütün dünyayı ilgilendiren süreç vardı. Ülkemizde yöneticilerimiz çok iyi yönetti süreci. Biz de çocuklarımızla evde bekledik. Hükumetimiz izin verince çocukları aldık önlemlerimizi alarak eskiden geldiğimiz yerlere geldik” şeklinde konuştu.

Mesire alanında eğlendiğini dile getiren bir çocuk “Süreç bitti, annem ve babam beni buraya getirdi. Ondan dolayı çok mutluyum. Korona virüs de azalmaya başladı. Azaldıkça mutlu oluyoruz” dedi.

Aydos Ormanında arkadaşıyla çay içen bir kişinin ise “1 Haziran’da mesire alanları açıldı. Biz de rahatladık. Hiç olmazsa evde kadının dırdırından kurtulmak için kendimizi atıyoruz mesire alanlarına. Genellikle ormanlar daha güzel oluyor” demesi ilginç anlara sahne oldu.

Aydos Ormanında arkadaşıyla çay içen bir kadın, “Tepeye geldik, burada çaylarımızı içtik. Çok rahatız, mutluyuz. Burada oturduğumuz için huzurluyuz” diye konuştu.

Güzel havanın tadını çıkarttıklarını belirten vatandaş, “Mesire yerlerinin açılışıyla beraber özgürlüğe kavuştuk aslında. Haftasonu, hafta içi boş vakitlerde güzel havadan da yararlanarak anı yaşamaya çalışıyoruz.” Şeklinde konuştu.