Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine annelerden destek

Evlatlarını eğitim alması için Onikişubat ilçesindeki Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi’ne getiren anneler, çocuklarını derslerine gönderdikten sonra merkezin kafeteryasında bir araya gelerek aldıkları ya da örülmesi için bağışlanan iplerle rengarenk hayvan figürleri hazırlıyor.

El emeği, göz nuruyla ördükleri oyuncak bebekleri sosyal medya veya özel günlerde satan anneler, elde ettikleri gelirle özel gereksinimli ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor. 8 ayda kazandıkları 5 bin lirayı ihtiyaç sahibi özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi için harcayan anneler, öğrencilerin kalbine dokunmanın mutluluğunu yaşıyor. El sanatları öğretmeni Mahinur Karataş, çocuklarını eğitim için kuruma getiren annelerin de burada eğitim gördüğünü dile getirdi.