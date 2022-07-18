  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine annelerden destek
Aktüel

Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine annelerden destek

Kahramanmaraş’ta usta öğretici Mahinur Karataş öncülüğünde bir araya gelen özel gereksinimli çocuk sahibi anneler, amigurumi tekniğiyle örüp sattıkları oyuncakların geliriyle ihtiyaç sahibi hasta çocukların eğitimine destek oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-18 23:00:00 -
Özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine annelerden destek

Evlatlarını eğitim alması için Onikişubat ilçesindeki Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi’ne getiren anneler, çocuklarını derslerine gönderdikten sonra merkezin kafeteryasında bir araya gelerek aldıkları ya da örülmesi için bağışlanan iplerle rengarenk hayvan figürleri hazırlıyor.

El emeği, göz nuruyla ördükleri oyuncak bebekleri sosyal medya veya özel günlerde satan anneler, elde ettikleri gelirle özel gereksinimli ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor. 8 ayda kazandıkları 5 bin lirayı ihtiyaç sahibi özel gereksinimli öğrencilerin eğitimi için harcayan anneler, öğrencilerin kalbine dokunmanın mutluluğunu yaşıyor. El sanatları öğretmeni Mahinur Karataş, çocuklarını eğitim için kuruma getiren annelerin de burada eğitim gördüğünü dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23