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Ozan Tufan'a sürpriz talip! İspanya 2.Lig ekibi...

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan'a İspanya 2.Lig ekiplerinden Deportivo talip oldu.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:37
Ozan Tufan'a sürpriz talip! İspanya 2.Lig ekibi...

Geçen sezon gözden düşen Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Ozan Tufan, Aykut Kocaman'dan sonra teknik direktör Phillip Cocu'ya da kendini beğendiremedi. Hollandalı teknik adamın Ozan için olumsuz rapor verdiği belirtildi.

Fenerbahçe ile ile iki yıl daha sözleşmesi olan bu futbolcuya İspanya'dan Deportivo'nun talip olduğu öğrenildi. Deportivo'nun Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonu ile kiralamayı planladığı vurgulandı.

Geçen sezon 14 maçta forma giyebilen Ozan 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 13:37
  1. Ozan Tufan
  2. Fenerbahçe
  3. Deportivo La Coruna

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