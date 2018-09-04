THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Oyun çocuklar için öğrenmek demek

Çocuklar hayatı oyun oynayarak öğreniyor...

04 Eylül 2018 Salı 13:55
Oyun çocuklar için öğrenmek demek

Çocukların gün içinde farklı oyun tipleri ile gününü verimli geçirmesine yardımcı olmalıyız. Hele kış günlerinde eve kapanıp kalan çocuklara, apartman dairelerine sıkışan çocuklara.. Onlara oyuncaklarını nasıl farklı şekillerde kullanacağını göstererek keşfediciliğine yardımcı olabiliriz. Küçük ev işlerini oyun haline getirerek kendine olan güveninin artmasını da sağlayabiliriz. Kendi kendisine oynaması için teşvik etmeliyiz.

Tahta tuğlaları ve legoları ile evler, köprüler, tüneller yapmak. Tuğlalarına zaman zaman halkaları, kovaları, minik hayvanlar gibi diğer oyuncaklarını ekleyerek hayal gücünün artmasını sağlayabiliriz. Büyüdükçe, “Bak buraya bir bahçe yaptım. Bu bahçeye koyabileceğimiz bir evimiz var mı? Bu köprüden hangi araba geçsin?” gibi sorularla onun da oyuna daha fazla dahil olmasına, kafasını çalıştırmasına yardımcı olabiliriz.

Her çocuk adeta sanatçıdır. Boyalar, hamurlar, kolaj çalışmaları, kurdeleden güller, kağıttan uçaklar, vs. ile oynarken basit işleri onun yapmasını sağlayabiliriz. “Bak buraya bir daire çiz de bulut olsun. Bu hamur parçasını da sen koy çiçek yapalım. Bu kağıdı ben katladım, sen de bastırır mısın..” gibi... Sadece karalama yapacak ve noktalar koyacak bile olsa, boyalarını tutup çizmesi için onu teşvik etmeliyiz.
Güzel havalarda gezinti, bahçede toprakla kova oyunları, dışarıdan taş, yaprak toplamak, ağaçlardan meyve toplamak, park gezilerini başka çocukların da bulunduğu saatlerde yapmaya çalışabiliriz...

FAKAT DİKKAT!

• Ulaşabileceği yerlerde deterjan, kesici aletler, ilaç gibi zararlı maddeler bulunmasın.

• Parçaları soluk borusuna kaçabileceğinden ortalıkta balon, naylon poşet olmasın.

• Yemek yerken, bir şey içerken yalnız kalmasın.

• O daima oturarak yemek yemeli. Koşarken yemesine izin verilmemeli.

• Elinde sivri ya da kırılabilecek bir şeyle dolaşıp, koşmasın.

• Kalem gibi sivri şeyler ulaşamayacağı yerde dursun; yalnızken oynamasın.

• Oyuncakları oynadıktan sonra toplayın. Üzerine basıp düşmeyin..

AYRICA...

• Onun yanında kafasını karıştıracak ya da hayal ürünü herhangi bir şey konuşmamamız gerekiyor.

• Çevrede sıcak veya soğuk su benzeri sıvı dolu kap bırakmamalıyız.

• Kapıyı kilitli tutalım. Ancak anahtarla açılabilecek şekilde olsun ve bebek kendi çabasıyla açamasın.

• Yere yakın prizler mutlaka kapaklı olmalı, zeminde uzatma veya benzeri kabloları bulundurmamalıyız...

• Halıları sık sık elektrik süpürgesine tutmalı ve iğne vs. batıcılardan arındırmalı, halıda ve zeminde kir, toz, akar bırakmayacak titizlikte davranmalıyız...

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 13:55
  1. OYUN OYNAMA
  2. oyunun çocuklar için önemi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hafif ticari araç takla attı: 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
    1. Hafif ticari araç takla attı: 2 kişi..
    2. Yıldız Tilbe konserinde kavga çıktı!
    3. FETÖ sanığından bomba itiraf!
    4. Taksim Meydanı'nda intihar teşebbüsü
    5. Oyun çocuklar için öğrenmek demek
    6. Doğum kontrol hapları saçlarınıza..
    7. Bal tam bir şifa kaynağı!
    8. Milas'ta ilginç doğum! Acil servis..
    9. Bir garip olay! Suriyeliler,..
    10. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtlar ne..
    11. Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki:..
    12. Yine mi uyku tutmadı?
    13. İYİ Parti'de bir istifa daha! Tüm..
    14. Mevlüt Çavuşoğlu: Yunanistan ile..
    15. Kapıkule’den Ağustos ayında 43 bin TIR..
    16. Polisle astsubay arasında silahlı kavga!
    17. Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te 40...
    18. İdlib Türkiye için neden önemli?
    19. Belediyeye kızan meclis üyesi bakın ne..
    20. Fransa Hükümeti'nde bir istifa kararı..
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    Perinçek'ten çarpıcı yazı: Hiç kimse bizden Tayyip Erdoğan düşmanlığına...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...