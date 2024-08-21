Öyle bir şey yaptı ki! Geri geri yürümek: Meğer sağlığa öyle bir etkisi varmış ki… Bakın ne

Geriye doğru yürüme eylemi ilk başta kulağa garip gelsede insan sağlığı üzerinde birden fazla faydası bulunur. Konu ile ilgili kişisel antrenörlük yapan Katie Kollath ve Erin Nitschke, bu şekilde yürümenin hem zihinsel hem de fiziksel olarak oldukça faydalı olduğunu ifade ettiler.

Not: Bu şekilde yürümek sakatlanmalara neden olabileceği için uzman gözetiminde yapmanız önerilir.

GERİYE DOĞRU YÜRÜMEK

Geriye doğru yürümeyi denerseniz ileri yürümekten çok daha zor olduğunu fark edeceksinizdir.

Kişisel antrenör Katie Kollath, geriye doğru yürümenin daha önce denemediyseniz zihinsel ve fiziksel bir meydan okuma olabileceğini ifade etti. Aynı zamanda kişisel antrenör Erin Nitschke, bu şekilde yürümenin vücudu çok daha fazla çalıştırdığını ifade etti.

FARKLI KASLARIN ÇALIŞMASINI SAĞLAR

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Geriye doğru yürüme, ileriye doğru yürümeye göre farklı kasları çalıştırır.

Karın, sırt ve özellikle baldır kaslarını içerir.

DİZ VE BEL AĞRISINI AZALTMA

Geriye yürümek, adımların etkisini azaltarak dizler ve bel kısmına inen yükü azaltır.

Bu durum sonucunda ise diz ve bel ağrıları hafifler.

ESNEKLİK ARTIŞI

Özellikle uzun süre masa başında oturan kişilerin kalça bölgesindeki kasların iyileşmesine destek olur.



MOTOR BECERİLERİNİ GÜÇLENDİRİR

Geriye doğru yürüme özellikle yaşlılar için oldukça etkilidir.

Motor becerilerini geliştirir ve düşme riskini azaltır.

KALORİ YAKIMINA DESTEK OLUR

Geri geri yürümek, farklı kas gruplarını çalıştırır ve denge kurmak için sizi zorlar.

Bu yüzden de ileriye doğru yürümeye kıyasla çok daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur.

BEYİN FONKSİYONLARINI ARTIRIR

Alışılmışın dışında hareket etmenin zorluğu beyin aktivitesini uyarır.

Bu durum sonucunda ise bilişsel işlevleri geliştirebilir.

Bu gibi yararından dolayı Erin Nitschke, antrenmanlarda yapılan ısınma ve soğuma hareketlerini yaparken birkaç dakika geriye doğru yürümesi gerektiğini öneriyor.

Ayrıca Katie Kollath, geriye yürümeyi farklı yön ve farklı düzlemlerde de yapılması gerektiğini de önerdi.