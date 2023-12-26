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Gündem Öyle bir pankart asıldı ki… Terör destekçilerine müthiş cevap
Gündem

Öyle bir pankart asıldı ki… Terör destekçilerine müthiş cevap

Yeniakit Publisher
2023-12-26 13:04:00 -
Öyle bir pankart asıldı ki… Terör destekçilerine müthiş cevap

Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın cenazesinin defnedileceği köyde vatandaşlar tarafından asılan bir pankart teröre ve siyasi uzantılarına unutamayacakları bir mesaj verdi.

Şehit Günay'ın memleketi Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyündeki baba ocağında acılı bekleyiş sürerken, köy sakinleri bir eve pankart asarak hem acılarını hem de teröre olan tepkilerini dile getirdi.

Birçok ev gibi Türk bayrağının dalgalandığı eve asılan 'Siz DEM'lenirken biz Şehit verdik' yazılı pankartı görenler hemen cep telefonlarına sarılarak pankartı sosyal medyadan paylaştı.

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