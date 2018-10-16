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OYAK Maden Metalürji Grubu’nda üst düzey atama

OYAK Grup şirketlerinden İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’de iki üst düzey atama gerçekleşti.

16 Ekim 2018 Salı 10:28
OYAK Maden Metalürji Grubu’nda üst düzey atama

OYAK Maden Metalürji Grubu’nda iki üst düzey atama gerçekleşti. OYAK Grup şirketlerinden İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürü Toker Özcan, Ekim 2018 itibarıyla “OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı” olarak atandı. Toker Özcan, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevini ise Mesut Keyfli’ye devretti.

Toker Özcan, iki yılı aşkın bir süredir İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Mesut Keyfli ise son olarak İsdemir’de İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı (V.) olarak görev yapıyordu.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 10:28
  1. OYAK Maden Metalürji Grubu
  2. OYAK Grup
  3. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
  4. Toker Özcan
  5. İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü
  6. Mesut Keyfli
  7. İsdemir

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