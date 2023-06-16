Oy pusulaları ile ilgili flaş beklenmedik karar: 41 bin ağacı kurtaracak!

Oy pusuluları iki yıl sonra geri dönüşüm yoluyla ekonomiye kazandırılarak 41 bine yakın ağacı da kesilmekten kurtaracak.

14 Mayıs’taki Milletvekili Genel Seçimi’nde kullanılan ve uzunluğu bir metreyi bulan oy pusulası, sandık başında seçmene yaşatacağı zorluklar nedeniyle gündem olmuş, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması ise kullanılan oy pusulası sayısını katlamıştı. Yüksek Seçim Kurulu’nun yayımladığı karar uyarınca, seçimin ikinci tura kalması ve oylamanın referandum şeklinde yapılması durumları da gözetilerek oy pusulalarının basımı için Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü depolarından 2 bin 410 ton bobin kağıt alınmış, 249 milyon 670 bin 310 adet birleşik oy pusulası bastırılmıştı.

İki yıl saklanıyor

Mevzuata göre oy pusulaları iki yıl saklanacak, süre sonunda seçim evrakları il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarından DMO aracılığla toplatılarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’na teslim edilecek ve aynı yıl içinde kırpıntı haline getirilecek. Geri dönüştürülecek kağıtlar Hazine’ye gelir olarak geçecek.

Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na (TEMA) göre bir ton kağıt atığın geri kazanılması 17 ağacı kesilmekten kurtarıyor. Buna göre 2023 seçimlerinde kullanılan 2 bin 410 tonluk kağıdın geri dönüşümü 40 bin 970 ağacı kesilmekten kurtaracak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık projesi kapsamında 2017’den itibaren Türkiye’de plastikten bitkisel atığa, organik atıktan kağıda kadar pek çok şeyin geri dönüşümü için çalışmalar yürütülürken, projeyle 20.4 milyon ton kağıt-karton yeniden kazanıldı. Kağıt ve kartonun geri dönüşümü sayesinde her yıl ortalama 25 milyon ağacın kesilmesinin önlenebileceği tahmin ediliyor.