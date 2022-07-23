  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Övünmek gibi olmasın ama Kayserili’yiz
Aktüel

Övünmek gibi olmasın ama Kayserili’yiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki memleketi Kayseri'nin en çok ünlü olduğu alan ile ilgili hem tarihi hem de esprili bir hatırlatma yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 21:17:00 -
Övünmek gibi olmasın ama Kayserili’yiz

YENİ AKİT ANKARA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki memleketi Kayseri'nin en çok ünlü olduğu alan ile ilgili hem tarihi hem de esprili bir hatırlatmada bulundu.

"Hamdolsun ticaret şehriyiz"

Kayseri birçok medeniyete ev sahipliği yapmış şehirlerden biridir. Özellikle İslam'ın yılmaz savunucuları olan Selçuklular'ın eserleriyle dolu dolu Kayseri'de Bizans döneminden kalma kaleden Hititler döneminden kalan el yazmalarına kadar birçok eser bulunur.

Kayseri Müzesi'ni ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki Kayseri'nin "ticari yönünü" hatırlatan bir paylaşımda bulundu.

Özhaseki'nin paylaşımı şöyle:

Ülkemizin her köşesinde yapılan kazılarda çanak, çömlek ve heykeller çıkarken Kayserimiz’de 6 bin yıl öncesine ait senetler ve faturalar çıkıyor Hamdolsun ticaret şehriyiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23