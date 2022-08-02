Otomotivde 5 ayın en düşük satışı

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 artarak 52.206 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 Temmuz ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41.031 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 3,1 azalarak 11,175 adet oldu.

Mart ayında 64 bin 267 adet, nisan ayında 60 bin 35 adet, mayıs ayında 65 bin 467 adet, haziran ayında 80 bin 652 adet araç satışı yapılmıştı.

10 yıllık temmuz satış ortalamasında gerileme

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 16,4 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 14,9 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 azaldı.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 oranında azalarak 410.110 adet olarak gerçekleşti.

700 bin adet seyri devam ediyor

Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 7,9 oranında azalarak 319.313 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,3 azalarak 90.797 adet oldu.

Yıllıklandırılmış satışlara bakıldığında temmuz itibarıyla 700 bin adet seviyelerindeki seyrin de devam ettiği görüldü.