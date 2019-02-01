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Otomotiv yan sanayicileri 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor

TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Burhanoğlu:- "Tedarik sanayisinde hedef yükseldi. TOSB içerisinde yer alan 106 firma 2019 yılında 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor"

01 Şubat 2019 Cuma 15:58
Otomotiv yan sanayicileri 90 milyon avroluk yatırım hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, tedarik sanayisinde hedefin yükseldiğini belirterek, TOSB içerisinde yer alan 106 firmanın 2019 yılında 90 milyon avroluk yatırım hedeflediğini bildirdi.

Burhanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv sektörünün 2018 rakamları ve 2019 hedeflerini değerlendirdi.

Otomotiv endüstrisinin 2018 yılında 31,6 milyar dolar ihracat yaptığını ve bunun 10 milyar dolarının tedarik sanayisi tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Burhanoğlu, "TOSB üyeleri bu yıl mevcut kapasitelerini ağırlıklı olarak ihracata yöneltecek. 2019 yılında otomotiv endüstrisinde toplam 32 milyar dolarlık ihracat gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Tedarik sanayinin hedefi de geçtiğimiz yıla göre yüzde 20 artış ile 12 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak." ifadelerini kullandı.

Burhanoğlu, otomotiv sektöründe üretim ve satışta yaşanan düşüşe rağmen ihracatta artış yaşandığını belirterek, Otomotiv Endüstrisi Derneği verilerine göre, sektörde 2017'de 28,5 milyar dolar olan ihracat rakamının geçen yıl yüzde 11 artışla 32 milyar dolara ulaştığını, otomotiv tedarik sanayisinin de 2017 yılına göre ihracatını yüzde 12 artırarak 10 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

2019 yılında tedarik sanayisinde hedefin yükseldiğini belirten Burhanoğlu, TOSB içerisinde yer alan 106 firmanın toplamda 2019 yılında 90 milyon avroluk yatırım hedeflediklerini aktardı.


- "3,5 trilyon dolarlık yeni pazar oluşacak"


Otomotivde dijitalleşmenin önemine değinen Burhanoğlu, otomotiv sanayisinin bütün endüstrilerin önünde tüm yenilikleri uygulayan sanayilerin başında geldiğini, yeni dijitaleşme pazarının 3,5 trilyon dolarlık bir pazar oluşturacağını vurguladı.

Burhanoğlu, "Otonom araçların konuşulduğu, elektrikli araçların olacağı bir gelecekte bizde kendimizi yeniliklere hazırlıyoruz. Eğer planladıklarımızı başarırsak 10 yıl içerisinde TOSB olarak bu yeni pazardan yüzde 1,5 pay alarak ihracatımızı 50 milyar dolarlara çıkarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 15:58
  1. otomotiv
  2. TOSB

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