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Aktüel Otomobillerden panel çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Otomobillerden panel çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:40:44 -
Otomobillerden panel çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da otomobillerin kontrol panellerini çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 Kasım'da Esenler ve Bağcılar'da park halindeki araçların kontrol panellerinin çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yerleri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Polis, 5 Kasım'da şüpheli Habat A. (22) ve Süleyman A'yı (34) yakaladı.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin gece saatlerinde park halindeki araçların etrafında dolaştıkları, camı kırarak araca girdikleri ve kontrol panelini çalıp olay yerinden ayrıldıkları anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


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