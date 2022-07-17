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Aktüel Otomobil şarampole devrildi
Aktüel

Otomobil şarampole devrildi

Denizli'de şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 23:11:00 -
Otomobil şarampole devrildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde şarampole devrilen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeki Polat'ın kullandığı 07 HT 850 plakalı otomobil, Çivril-Dinar kara yolunda henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Polat ile Havva Tüzün ve İrem Nur Tüzün Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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