Otomobil mandaya çarptı! Yaralılar var
Sivas-Şarkışla'da mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde mandaya çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
K.Y. (71) yönetimindeki 58 NE 570 plakalı otomobil, Kayseri-Sivas kara yolu Gücük Tren İstasyonu karşısında aniden önüne çıkan mandaya çarptı.
Savrularak bariyerlere çarpan otomobilde bulunan S.A (44), D.Y. (70) ve S.K. (42) yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar, ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada yaralanan manda sahibine teslim edildi.