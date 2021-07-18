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Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı
Aktüel

Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde otomobil ile çapa motorunun çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 16:41:00 -
Otomobil ile tarım aracı çarpıştı: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, N.T. yönetimindeki 09 ABZ 567 plakalı otomobil, Yukarıulupınar mevkisinde A.K. idaresindeki kayısı yüklü çapa motoruyla çarpıştı.

Kazada tarım aracında bulunan A.K. ile A.O.K. ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada D 300 kara yoluna savrulan kayısılar, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerince toplanarak sürücünün yakınlarına teslim edildi.

 

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