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Aktüel Otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
Aktüel

Otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin durağa çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 17:27:00 -
Otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Fatih Ç. idaresindeki 42 AGU 205 plakalı otomobil, Isparta - Konya kara yolu Madenli köyü yakınında önce otobüs durağına ardından elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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