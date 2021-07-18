Otomobil durağa çarptı: 2'si ağır 5 yaralı
Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobilin durağa çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Fatih Ç. idaresindeki 42 AGU 205 plakalı otomobil, Isparta - Konya kara yolu Madenli köyü yakınında önce otobüs durağına ardından elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.