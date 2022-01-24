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Otomotiv Otomobil devi üretimi durdurdu
Otomotiv

Otomobil devi üretimi durdurdu

Tofaş firması, Bursa'daki fabrikasında elektrik kesintisi nedeniyle üretime 3 gün boyunca ara verecek.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 16:11:00 -
Otomobil devi üretimi durdurdu

Otomotiv sektörünü zor bir hafta bekliyor. Bir yandan çip krizi diğer yandan elektrik kısıtlaması nedeniyle bazı fabrikalar bu hafta üretime ara verecek.

Tofaş, Bursa'daki fabrikasında elektrik kesintisi nedeniyle bugünden başlayarak perşembe gününe kadar üretime üç gün ara verecek.

Ford Otosan, Hyundai, Man gibi diğer fabrikalarda da duruş tarihleri bugün netleşecek.

Diğer yandan, Bursa'da üretim yapan Oyak Renault, iç iletişim yoluyla çalışanlarına bugünden başlayarak üretimi çip krizi nedeniyle iki hafta durdurma kararı aldığını duyurmuştu.

Otomotiv sektörü 3 günlük kaybın yan sanayiyle birlikte 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyor.

 

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