Otogarda telefonla konuşurken otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti
İstanbul-Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün altında kalan kadın yaşamını yitirdi.
İstanbul-Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, il dışından geldiği anlaşılan M.K, cep telefonuyla konuştuğu sırada şehirler arası yolcu otobüsünün altında kaldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Otobüs sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
M.K'nin cenazesi, incelemelerin ardından morga götürüldü.