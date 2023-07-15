Otağ “yeşil vatan”ın korunmasında görev başında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yeşil Vatanı’nın korunmasında son dönemde Orman Genel Müdürlüğünün envanterine kazandırılan kara ve hava araçlarının güçlerine güç kattığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini verdiği, Bakanlığa bağlı Orman Genel Müdürlüğünün envanterine bu yıl giren yeni hava araçlarından biri olan “Otağ”, başta orman yangınları olmak üzere deprem, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra diğer ormancılık ve tarımsal faaliyetlerde kullanılabilen ileri teknolojik sensör ve kameralı görev sistemlerine sahip bulunuyor. Keşif uçağı bunun yanında, sensörler vasıtasıyla sayısal veri toplayıp bunları haritalandırabilen yüksek teknolojili görev sistemleri özelliği de taşıyor.

Dünyada ülkemizle birlikte sadece 5 ülke kullanıyor

İnsanlı keşif uçağı, 100 bin hektar büyüklükte bir alanın yüksek çözünürlüklü ortofoto haritasını 30 dakika gibi bir sürede üreterek uydu vasıtasıyla saha yöneticilerine aktarabiliyor. Uçakta yer alan FLIR kamerasının hedef görüntüsü, koordinatlı şekilde üç boyutlu araziye giydirilerek canlı takip mümkün olurken yanan alanlara ilişkin ölçümler de yapılabiliyor. Dünyada ülkemiz ile birlikte sadece 5 ülkede kullanılan Otağ, İzmir Torbalı ve Aliağa ile Muğla Milas yangınlarının yanı sıra Antalya Kaş’taki orman yangınlarında aktif görev aldı. Bu yangınlarda sahip olduğu teknoloji sayesinde, alevlerin ilerleyiş şekli, sıcak noktalar, duman altındaki yanan alanların konumlarını belirleyip orman yolları, kara birlikleri ve yangın araçlarının son konumlarını tespit eden Otağ, kara birliklerinin en kısa yoldan yönlendirilmesine yardımcı oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Yeşil vatanımızı koruyup daha da geliştirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, küresel iklim değişikliğine bağlı orman yangınlarında dünya çapında artışlar meydana geldiğini belirterek ülke olarak hem yangınların önlenmesi hem de erken müdahale amacıyla gerekli tedbirleri hayata geçirdiklerini hatırlattı. İleri teknolojiye sahip insanlı keşif uçağının orman yangınlarında aktif görev yaptığını vurgulayan Yumaklı, “Yeşil Vatanımızı korumak için son dönemde Orman Genel Müdürlüğümüzün envanterine kazandırdığımız kara ve hava araçlarımız gücümüze güç katıyor. Yeşil Vatanımızı koruyup daha da geliştirmek için çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.