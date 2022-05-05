Ot biçme makinesinin fırlattığı taş başına isabet eden kişi hayatını kaybetti
Muğla'da, babasının kullandığı ot biçme makinesinden fırlayan taş başına isabet eden kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasının kullandığı ot biçme makinesinden fırlayan taş başına isabet eden kişi kurtarılamadı.
Pınarlıbelen Mahallesi'nde babası O.K. ile tarlada 48 TF 154 plakalı traktöre bağlanan ot biçme makinesiyle çalışan 38 yaşındaki Nebi K. makinadan fırlayan taşın hızla başına isabet etmesi neticesinde yere yığıldı.
Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Nebi K'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olayın ardından fenalaşan baba sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.
Nebi K'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Diğer yandan Nebi K'nin Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.