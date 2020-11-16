  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak
Aktüel

ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), sözlü sınav sonucuna göre 15 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-11-16 09:20:00 -
ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre;"Sınav Hizmetleri Uzmanı" pozisyonu için, biyoloji, fizik, hukuk, istatistik, finans, felsefe grubu, okul öncesi öğretmeni, rehberlik danışmanı, beden eğitimi öğretmeni, arapça, ingilizce ve bilişim alanlarından yapılan başvurular kabul edilecektir. 

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru döneminde 2020-KPSSP3 (B) grup puanına göre sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlayarak sıralanır. İlan edilen pozisyon sayısının 10 katına kadar adaylar  sözlü sınava davet edilecektir.

Sözlü sınavda, adayların sınav konuları hakkında bilgi düzeyi, bir konuyu anlama ve özetleme, ifade etme ve yargılama becerisi, liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluk, kendine güven, ikna yeteneği, genel yetenek ve genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ayrı ayrı değerlendirilecek ve puan verilecektir.

Adaylar, komisyon tarafından sınav konularındaki bilgi düzeyi için 50 puan, diğer konular için 10 puan üzerinden  değerlendirilecektir. Sözlü sınavda, adayların başarılı sayılmaları için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecektir.

Başvurular 1 Aralık'a kadar yapılabilir

Başvurular 1 Aralık tarihine kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" web sitesinde yer alan sınav başvuru formu doldurularak internet üzerinden yapılacaktır.

Sınava hak kazanan adaylar için sözlü sınavın adresi, tarihi ve saati ÖSYM internet sitesinde ilan edilecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'dan 'Libya' çıkarması! Açıklama geldi
Siyaset

Erdoğan'dan 'Libya' çıkarması! Açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor.

Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını söyleyen yardımcısına muhteşem cevap
Dünya

Putin'den Karabağ Anlaşması'nı okumasını söyleyen yardımcısına muhteşem cevap

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ Anlaşması'nı imzalamadan önce. Karabağ Anlaşması'nı okumas..
Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...
Gündem

Ahlaksızlık yetmedi, bunu da kullandı: İrem Derici koronavirüse yakalandığını söyleyip...

Kokuşmuş mahallede para için her takla atılmaya devam ediliyor. Şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandığını iddia edip şarkısının reklam..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay