ÖSYM sözleşmeli 15 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre;"Sınav Hizmetleri Uzmanı" pozisyonu için, biyoloji, fizik, hukuk, istatistik, finans, felsefe grubu, okul öncesi öğretmeni, rehberlik danışmanı, beden eğitimi öğretmeni, arapça, ingilizce ve bilişim alanlarından yapılan başvurular kabul edilecektir.

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru döneminde 2020-KPSSP3 (B) grup puanına göre sıralamaya göre en yüksek puana sahip adaydan başlayarak sıralanır. İlan edilen pozisyon sayısının 10 katına kadar adaylar sözlü sınava davet edilecektir.

Sözlü sınavda, adayların sınav konuları hakkında bilgi düzeyi, bir konuyu anlama ve özetleme, ifade etme ve yargılama becerisi, liyakat, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluk, kendine güven, ikna yeteneği, genel yetenek ve genel kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ayrı ayrı değerlendirilecek ve puan verilecektir.

Adaylar, komisyon tarafından sınav konularındaki bilgi düzeyi için 50 puan, diğer konular için 10 puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda, adayların başarılı sayılmaları için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekecektir.

Başvurular 1 Aralık'a kadar yapılabilir

Başvurular 1 Aralık tarihine kadar ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" web sitesinde yer alan sınav başvuru formu doldurularak internet üzerinden yapılacaktır.

Sınava hak kazanan adaylar için sözlü sınavın adresi, tarihi ve saati ÖSYM internet sitesinde ilan edilecektir.