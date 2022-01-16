Osmanlı padişahlarının tabloları tavan arasından çıktı

Dünyaca ünlü müzayede evi Sotheby's tarafından açık artırmaya çıkarılacak Osmanlı padişahlarına ait portrelerin arkasından 100 yıllık bir gizem çıktı. İngiliz basınındaki detaylara göre tablolar, yaklaşık 100 yıldan bu yana İskoçya'daki bir malikânenin çatı katında bulunuyordu. Evin, Jedburgh Kasabası yakınlarında 18. yüzyılın sonlarında yapılan Lothian Markizi'ne ait olduğu bildirildi.

7. YÜZYILDA YAPILDILAR

Sotheby's müzayede evi, tabloların 17. yüzyılda yapılmış olduğunu duyurdu. Evin nesillerdir aynı aileye ait olduğu kaydedildi. Bulunan 6 tablo arasında bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi de yer alıyor.

'MÜTHİŞ BİR BULUŞ'

Sotheby's İskoçya Müdürü David Macdonald, portrelerin "Müthiş bir keşif" olduğunu söyledi. Müzayede evi, koleksiyona 50 ile 70 bin sterlin arasında fiyat biçiyor.

Sotheby's geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un bulunduğu 17. yüzyıla ait portreleri açık artırmaya çıkaracaklarını açıklamıştı. 20 Ocak'ta satışa sunulacak portrelerin, Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanılarak yapıldığı belirtildi.