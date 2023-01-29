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Aktüel Osmaniye'de zincirleme kaza: Yaralılar var
Aktüel

Osmaniye'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Osmaniye'de 1 tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 17:52:00 - 2023-01-29 17:52:44

Alınan bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Düziçi yakınlarında meydana geldi. Şehirde gece saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren yağmur nedeniyle 1 tır ve 3 otomobil birbirine girdi.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kazada yaralanan 7 kişiyi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle bir müddet kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Araçların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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