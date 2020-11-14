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Aktüel Osmaniye'de trafik kazası: 6 yaralı
Aktüel

Osmaniye'de trafik kazası: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:29:39 -
Osmaniye'de trafik kazası: 6 yaralı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 DJ 3247 plakalı otomobil ile 20 MA 1149 plakalı otomobil, Osmaniye-Kadirli karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada her iki otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Osmaniye devlet ve kentteki özel hastanelere kaldırılırken yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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