Osmaniye'de kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi
Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
M. K. idaresindeki 27 U 0638 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeler yakınlarında A.Ç'nin kullandığı 80 ABV 398 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına devrildi. M. K. kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.