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Aktüel Osmaniye'de kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi
Aktüel

Osmaniye'de kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi

Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 18:10:00 -
Osmaniye'de kaza: 1 kişi yaşamını yitirdi

Osmaniye'de kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M. K. idaresindeki 27 U 0638 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Osmaniye gişeler yakınlarında A.Ç'nin kullandığı 80 ABV 398 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına devrildi. M. K. kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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