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Aktüel Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı
Aktüel

Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de ağır hasar gören binaların yıkım işlemleri başladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 16:32:00 -
Osmaniye'de ağır hasarlı binaların yıkımına başlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, binalarda hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Kontroller sonrası "ağır hasarlı" olduğu tespit edilen binalar için yıkım kararı verildi.

Güvenlik tedbirleri alan ekipler, iş makineleri yardımıyla belirlenen binaların yıkımına başladı.

Yapı kusurları tespiti yapılıyor

Öte yandan Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurları ve kolon kesme eylemlerine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda görevlendirilen Cumhuriyet savcısı ve bilirkişiden oluşan heyet, yıkılan binaların beton, taşıyıcı kolon ve kirişlerinden örnekler almaya başladı. Delil poşetine konulan örnekler, yetkili laboratuvarlara gönderilerek incelenecek.

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