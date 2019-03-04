0553 313 94 23

Osman Hazır’ın ‘yol gösteren’ eseri satışta

2018 yılında Mescid-i Aksa’da, Türk Bayrağı açtığı için terör devleti İsrail tarafından gözaltına alına ve sorgulanan Osman Hazır’ın kaleme aldığı ‘Anne Ben Terörist Miyim?’ başlıklı kitabı satışa sunuldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:30
Osman Hazır’ın ‘yol gösteren’ eseri satışta

 Haber Merkezi 

2018 yılında Mescid-i Aksa’da, Türk Bayrağı açtığı için terör devleti İsrail tarafından gözaltına alına ve sorgulanan Osman Hazır’ın kaleme aldığı ‘Anne Ben Terörist Miyim?’ başlıklı kitabı satışa sunuldu. ‘Kafası karıştırılmışlara, bir rehberlik denemesi’ üst başlığıyla okuyucusuna ilginç bir serüven yaşatacağının ipuçlarını veren eser, üslubu ve değindiği konularla da göz dolduruyor. Kukla değil kuklacıyı hedef almak gerektiğin belirten Hazır, “Kaleme aldığımız bu kitap medya okuryazarlığı perspektifinden perdenin arkasını anlamaya, gölge oyunlarına hapsedilmiş bir dünyanın kuklacılarını deşifre etmeye ve kuklacılara kafa tutmaya dönük mütevazı bir çabadır. Sözün sihrine kapılmadan anlama ve sözlerin en güzeline uyma çabamızı ümmeti ve milleti ıskalamadan gerçekleştirmeyi hedefledik” ifadelerini kullanıyor.

Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:30
  1. Mescid-i Aksa
  2. terör devleti İsrail
  3. Osman Hazır
  4. Anne Ben Terörist Miyim?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Nevşehir’de
    1. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli..
    2. YÖK Başkanı Yekta Saraç açıkladı!..
    3. Kadın sanayicilere "Vergi Usul..
    4. Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
    5. Saruhanlı’da doğal gaz kazı..
    6. ABD Kudüs Başkonsolosluğunu,..
    7. Bingöl’den kar manzaraları
    8. Karataş’ın asbest boruları tarihe..
    9. Gazişehir Gaziantep’te hedef tekrar..
    10. Gaziantep'te soba faciası! 22..
    11. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "Biz..
    12. Çaldıran’da karla mücadele çalışması
    13. Doğum gününü yine kimsesiz çocuklarla..
    14. Gaziantep'te karbonmonoksit..
    15. Cirit: Yargıtay halkımızla daima iç içe
    16. Böcek: "Altın Portakal özüne dönecek"
    17. Pau Gasol, Ersan İlyasova'nın takım..
    18. Bomba iddia! Deniz Türüç sezon sonu..
    19. Başkan Uçak’a Girelli’de anlamlı..
    20. Hobi olarak başladığı iş, şimdi gelir..
    21. AFAD’tan okulda deprem ve yangın..
    22. Midyat sıfır atık projesinde pilot..
    23. Engelli öğrenciler bowling turnuvasında
    24. Altın fiyatları
    25. İran'da ambulans helikopter düştü beş..
    26. Sömürgecilerin saltanatı çöküyor
    27. Bakan Turhan: "Zafer inananlarındır...
    28. Beykoz Belediyesi’nin yeni meclis..
    29. Enflasyon son 6 ayın en düşüğüne..
    30. Balıkkesir'de camla kesilen kol damar..
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"