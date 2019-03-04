Osman Hazır’ın ‘yol gösteren’ eseri satışta

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2018 yılında Mescid-i Aksa’da, Türk Bayrağı açtığı için terör devleti İsrail tarafından gözaltına alına ve sorgulanan Osman Hazır’ın kaleme aldığı ‘Anne Ben Terörist Miyim?’ başlıklı kitabı satışa sunuldu. ‘Kafası karıştırılmışlara, bir rehberlik denemesi’ üst başlığıyla okuyucusuna ilginç bir serüven yaşatacağının ipuçlarını veren eser, üslubu ve değindiği konularla da göz dolduruyor. Kukla değil kuklacıyı hedef almak gerektiğin belirten Hazır, “Kaleme aldığımız bu kitap medya okuryazarlığı perspektifinden perdenin arkasını anlamaya, gölge oyunlarına hapsedilmiş bir dünyanın kuklacılarını deşifre etmeye ve kuklacılara kafa tutmaya dönük mütevazı bir çabadır. Sözün sihrine kapılmadan anlama ve sözlerin en güzeline uyma çabamızı ümmeti ve milleti ıskalamadan gerçekleştirmeyi hedefledik” ifadelerini kullanıyor.