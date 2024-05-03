Orta yaş krizi nedir, nasıl atlatılır?

Uzmanlar, günümüzde 40’lı yaşlara ulaşan pek çok insanın orta yaş krizi ile karşı karşıya kalabildiğini belirtiyor.

Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Kadınlarda 35 yaşından sonra, erkeklerde ise 40 yaşından sonra görülen bu psikolojik buhran dönemi, daha çok kişinin yaşamış olduğu kültüre ve sosyo-ekonomik düzeye göre değişiklik göstermektedir.

Hayatını diğer insanlara göre daha erken düzene koymuş, iyi geliri olan, kariyerini tamamlamış ve istediği yere gelmiş olan erkekler bu sendroma daha yakındır.

Orta yaş, hayatın dönüm noktalarından biridir. Bu dönem içerisinde ki birçok birey, yaşamlarının ikinci yarısında ne yapmak istediklerini sorgular ve geçmişe dönüp baktıklarında ise pişmanlıklar hissedebilir. Bu durum; stres, kaygı, mutsuzluk ve kimlik bunalımı gibi duygulara yol açarak orta yaş bunalımı olarak da bilinen bir sürece dönüşebilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peki, orta yaş krizi ile nasıl başa çıkılır?

Öncelikle bu sorunun tek bir yanıtının olmadığını ifade edebilirim. Çünkü her bireyin deneyimi, yaşam serüveni farklıdır. Ancak bu zorlu süreci atlatmanıza yardımcı olabilecek öneriler şu şekildedir:

Duygularınızı kontrol edin: Orta yaş krizi yaşadığınızı kabul etmek ve anlamaya çalışmak önemlidir.

Kendinizi değerlendirin: Hayatınızı ve değerlerinizi yeniden gözden geçirin. Ne istediğinizi ve ne istemediğinizi düşünün.

Yeni deneyimlere açık olun: Yeni şeyler denemek ve yeni hobiler edinebilirsiniz. Konfor alanınızdan çıkmaktan korkmayın.

Sevdiklerinizle zaman geçirin: Bu dönem içerisinde paylaşımda bulunmak ve diğerlerinden destek görmek önemlidir.

Profesyonel destek alın: Orta yaş krizi ile daha kolay başa çıkmanız için yararlı olacaktır.

Orta yaş krizi ile ilgili birçok insan için zorlu bir süreç olabilir. Ancak bu dönemi, kendinizi keşfetmek ve hayatınıza yeni bir yön vermek için bir fırsat olarak da görebilirsiniz. Unutmayın, her zaman değişebilir ve yeni şeyler deneyebilirsiniz. Önemli olan, kendinize karşı nazik olmak ve pes etmemektir. Orta yaş krizinde doğru adımlar atarak bu zorluğun üstesinden gelebilir ve hayatınızın ikinci yarısında daha mutlu ve tatmin edici bir yaşam sürebilirsiniz. (İLKHA)