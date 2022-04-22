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Aktüel Ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı
Aktüel

Ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Kastamonu'da kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 23:39:00 -
Ormanlık alanda kaçak kazı yapan 2 şüpheli suçüstü yakalandı

Kastamonu'da kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Halaçlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Operasyonda kazı yapılan alanda şüpheliler F.K. (32) ve Ö.G. (33) suçüstü yakaladı.

Define aradıkları belirlenen zanlıların kazıda kullandıkları 2 el dedektörü, 3 arama başlığı, 2 arama çubuğu, kazma, kürek, çekiç, balyoz, ve murç ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.

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