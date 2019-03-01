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"Ormanın Gücü" adlı oyun Aliağa’da miniklerle buluşacak

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel olarak hazırlanan "Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı" en eğlenceli aktivitelerle devam ediyor.

01 Mart 2019 Cuma 11:00
"Ormanın Gücü" adlı oyun Aliağa’da miniklerle buluşacak

İzmir’de, Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel olarak hazırlanan "Çocuklar İçin Tiyatro Pazarı" en eğlenceli aktivitelerle devam ediyor. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliklerde bu hafta, "Ormanın Gücü" isimli tiyatro oyunu da minik izleyicisi ile buluşacak.


Yılın her ayı gerçekleştirdiği kültür sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Aliağa Belediyesi, her pazar çocuklar için hazırladığı kültürel etkinliklerle de çocukları eğlencenin doruğuna çıkartıyor.


Maviyle yeşili bir araya getiren sosyal donatı alanı Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’na kurulan ısıtmalı geçici gösteri merkezinde gerçekleştirilen etkinliklerde bu hafta, "Ormanın Gücü" isimli tiyatro oyununun sahneleneceği belirtildi. 3 Mart 2019 saat 13.30 ve 15.00 seanslarında çocuklar için sahneye konulacak oyunlar, miniklere keyifli anlar yaşatacak.


3 Mart 2019 Pazar günü ücretsiz olarak tüm çocukların katılım göstereceği etkinliklerin tiyatro oyunu ile de sınırlı kalmayacağı, tiyatronun yanı sıra çocukların büyük bir keyifle izlediği; sihirbaz, animasyon gösterileri ve yüz boyama etkinliklikleri de gerçekleşeceği kaydedildi.


Oyun sonrasında çocuklara pamuk helva, süt ve kek ailelere ise çay ve su ikramlarının da yapılacağı duyuruldu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 11:00
  1. kültür
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