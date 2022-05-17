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Aktüel Ormancılar yangınlara karşı işbaşı yaptı
Aktüel

Ormancılar yangınlara karşı işbaşı yaptı

Hendek Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları kapsamında, Kurtköy Orman Deposunda işbaşı eğitimi düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 22:53:00 -
Ormancılar yangınlara karşı işbaşı yaptı

YENİ AKİT / ANKARA

Havaların ısınmaya, orman ekipleri yangınlara karşı her türlü mücadeleye karşı hazırlıklarını tamamladı.

Hendek Orman İşletme Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Çalışmaları kapsamında, Kurtköy Orman Deposunda işbaşı eğitimine, Hendek Orman İşletme Müdürü Hakan Kızılarslan, İşletme Müdür Yardımcısı, İşletme Şefleri, orman muhafaza memurları ve Hendek Orman İşletme Müdürlüğünde görevli tüm yangın işçileri katıldı. 2022 yılı iş başı eğitimine katılan personele, muhtemel bir yangına karşı hareket kabiliyeti, reaksiyon süresi, kriz ve stres yönetimi, yangın öncesi, yangın esnasında ve yangın sonrasında yapılacak iş ve işlemlerle ilgili orman yangınlarına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği, orman yangınlarında kullanılan araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler aktarıldı. Tatbikatta Orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmalar kapsamında; Arazöz, su tankeri ve ilk müdahale araçlarında bulunması gereken her türlü malzeme ve kullanılması gereken ekipmanlar, su ve köpük kullanımı, hortum serme ve el aletleri ile ilgili konular uygulamalı olarak anlatıldı.

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