Orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kahramanmaraş-Onikişubat'ta çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Bulutoğlu Mahallesi Güvencinlik mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeden dumanlar yükseldiğini görenler, durumu yetkililere haber verdi.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye hava aracı, arazöz ve su tankı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.