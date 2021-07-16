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Orman yangınına müdahaleye giden arazi aracı kaza yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman işletme müdürlüğüne ait arazi aracı ile kamyonetin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 00:42:00 -
Orman yangınına müdahaleye giden arazi aracı kaza yaptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde orman işletme müdürlüğüne ait arazi aracı ile kamyonetin çarpışması neticesinde sürücüler yaralandı.

Denizli'den Mersin'deki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için giden S.Ç. idaresindeki 20 K 7560 plakalı arazi aracı, Okurcalar Mahallesi'nde A.Ç. yönetimindeki 07 AIE 860 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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