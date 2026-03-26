Orman Haftası’nda anlamlı buluşma: Minik çevreciler iş başında
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Orman Haftası kapsamında düzenlenen anlamlı etkinlikte minik ellerle fidanları toprakla buluşturdu. Yarınların teminatı olan çocuklarla bir araya gelen Yumaklı, "Bugün diktiğimiz her fidan, yarın çocuklarımızın gölgesinde oyunlar oynayacağı yeşil vatanımızın birer parçası olacak" mesajını verdi.
Orman Haftası’nın coşkusu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bahçesinde çocukların neşesiyle taçlandı. Bakan İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte, geleceğin bekçileri olan çocuklarla birlikte ağaç dikme heyecanı yaşadı. Etkinlik boyunca minik yavrularla yakından ilgilenen Yumaklı, doğa sevgisinin küçük yaşlarda aşılanmasının önemine dikkat çekti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Haftası vesilesiyle çocuklarla fidan dikim etkinliğinde bir araya geldi.
Bakan Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğünün bahçesindeki etkinliğe ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, minik yavruların neşesinin fidanlara can suyu olduğunu belirtti.
Orman Haftası vesilesiyle yarınların teminatı çocuklarla fidanları toprakla buluşturduklarını aktaran Yumaklı, "Bugün diktiğimiz her fidan, yarın çocuklarımızın gölgesinde oyunlar oynayacağı, nefes alacağı yeşil vatanımızın birer parçası olacak" ifadesini kullandı.