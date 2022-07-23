Örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Dünyanın tarihi bir değişimden geçtiğine dikkati çeken Ay, “Ülke olarak önümüzde ağır ekonomik sorunlar var. Halkımızın alım gücü hızla azalıyor. Enflasyon belası bir kez daha yakamıza yapıştı. Enflasyon en fazla ücretli çalışanları, dar gelirleri etkiliyor. Bizler emeğimizle geçinen insanlarız. Bunun karşılığında da ücret alıyoruz. Ancak enflasyon nedeniyle ortaya çıkan hayat pahalılığı ekmeğimizi küçültüyor. Emek kesimi olarak bu sürece sessiz kalamayız. Bir an önce toplumsal bir uzlaşıyla enflasyona karşı mücadele edilmesi en öncelikli taleplerimizden biridir” şeklinde konuştu.

Engeller kaldırılmalı!

Ay şöyle devam etti; “Bugün yaşadığımız sorunların önemli bir kısmı, emek hareketinin baskılanmasından kaynaklanmaktadır. Sendikalı çalışma hayatının olmamasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal sorunlarını aşmak için atılacak ilk adım örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Düşük ücretlerle sorunları çözmek, emekçinin hakkından keserek firmaları ayakta tutarak ekonomiyi sağlamlaştırmak mümkün değildir. Bunu açıkça gördük, görüyoruz. Sürdürülebilir kalkınma, istikrarlı ekonomi, yeşil dönüşüm, sayısal dönüşüm, sanayi 4.0… Bütün bu kavramlar, yeniden şekillenen dünyada ülke olarak yapmamız gerekenlerin özetidir. Bu dönüşümün bir maliyeti olacaktır.”