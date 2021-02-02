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Aktüel Organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Aktüel

Organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir'de organize suç örgütüne yönelik operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 15:17:00 -
Organize suç örgütüne operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı, Tire ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlara baskı ve cebir uygulayarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Torbalı, Tire, Menderes ve Selçuk ilçeleri ile il merkezindeki 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 27 şüpheli yakalandı. Zanlıların ikametlerindeki aramalarda silah ve çok sayıda senet ele geçirildi.

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