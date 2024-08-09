Organik atıklardan gübre üretiyorlar
Karadeniz Teknik Üniversitesi kampüsündeki yemekhaneden toplanan atıklar, geri dönüşüm projeleri kapsamında organik gübreye dönüştürülüyor.
Hayrat Belediyesince Sıfır Atık Projesi kapsamında bir süre önce KTÜ’ye devredilen kompost ünitesi, kurulum ve tadilatın ardından faaliyete alındı. Kanuni Kampüsü’ndeki üç yemekhaneden çıkan organik atıklar, personel tarafından günlük toplanarak işleme konuluyor. Proje Koordinatörü Prof. Dr. Dilek Beyazlı, “Yıllık gübre ihtiyacımız 2.5 ton. Çalışmalarımız bunun iki katından fazlasını üretebileceğimizi gösteriyor” dedi. Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müberra Pulatkan da, “Organik madde kullanım alanı artacak” şeklinde konuştu.