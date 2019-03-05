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Örenciler Aizonai Antik Kenti’ne hayran kaldılar

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti’ne 5 ilden gelen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ziyaret gerçekleştirdiler.

05 Mart 2019 Salı 11:23
Örenciler Aizonai Antik Kenti’ne hayran kaldılar

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti’ne 5 ilden gelen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ziyaret gerçekleştirdiler.


Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Ahmet Altındaş, yaptığı açıklamada, ’’ Kültür ve Sanat festival kapsamında Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti’ni gezmeye geldik. Bu festival kapsamında beş tane okulu 4 gün boyunca ilimİzde Kütahya’da misafir edeceğiz. Afyon, Aydın, Bolu, Uşak ve Denizli Güzel Sanatlar Liselerinden gelen Resim ve Müzik Bölüm Öğrencileri, aynı şekilde öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimizle 4 gün boyunca Kütahya’da sanatsal etkinlik düzenlenecek. Bunun ilk günü ve ilk ayağı olan Aizonai gezimizi bugün gerçekleştirdik. Bu gezi ile destek olan yerel yönetimlere ve gezi boyunca bizimle olan Rehber Hüseyin Karaaslan’a teşekkür ediyoruz. Gelen ekipler hepside çok mutlu ve bölgeyi beğenerek ayrılıyor geziden’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:23
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